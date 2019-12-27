خالد جلال يتفقد التجهيزات الأخيرة للاحتفال بفرقة رضا

تكرم الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة، ٨٠ شخصية من جميع أجيال فرقة رضا، خلال احتفال الوزارة بمرور ٦٠ عاما على تأسيس الفرقة، وذلك فى الثامنة من مساء اليوم الخميس على قاعة محمود رضا بمسرح البالون بالعجوزة.
وتفقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمخرج عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، أمس الأربعاء، التجهيزات الأخيرة للحفل، ومن المقرر أن تستمر حفلات الفرقة لمدة ١٥ يوما.
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