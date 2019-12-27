حكيم يطرح أغنية "رقصوني" على طريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب

طرح المطرب حكيم، أفيش أغنيته الجديدة “رقصونى”، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وعلق حكيم قائلاً “رقصونى حكيم قريبا تابعوا القناة الرسمية على اليوتيوب علشان تسمعوا الأغنية الجديدة”.

أغنية “رقصونى”، من المقرر طرحها بطريقة الفيديو الكليب، من كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج.

وطرح حكيم مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان “الجارسون” من ألبوم “الراجل الصح”، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.

أغنية”الجارسون”، من كلمات عصام الشاعر، وألحان عبده سليم، وتوزيع أشرف البرنس.

وشارك في تنفيذ الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين والمنتج الفني فايز عزيز وإنتاج “lion of Egypt hakim” .

يذكر، أن المطرب كان قد طرح منذ أيام أحدث أغاني ألبومه الجديد والتي جاءت بعنوان “ليلة بمبي” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وحققت الأغنية نسبة مشاهدات تقترب من المليون مشاهدة، وجاءت الأغنية بالتعاون مع الشاعر إسلام خليل، والملحن هاني فاروق، والموزع زيزو فاروق.

ألبوم حكيم الجديد

الألبوم، يضم عشر أغنيات صور المطرب منها ثلاث أغاني وهي “سيبونا في حالنا، وقلبي يا ناس، والموضة السنة دي”، وشارك في تنفيذه عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين والمنتج الفني فايز عزيز وإنتاج “lion of Egypt hakim”.

وكان حكيم قد نشر بوستر “الجارسون” مؤخرًا

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