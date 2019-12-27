أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد يسجلون أغاني "عطل فني" قبل عرضها بالرياض

يستعد كل من الفنان هشام ماجد وشيكو والنجم أكرم حسني، لعرض مسرحيتهم الجديدة “عطل فني”، وذلك يوم 8 يناير المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

ونشر ماجد صورة له مع أصدقائه خلال تسجيل أغاني المسرحية، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلق عليها: “الآن .. تسجيل أغاني مسرحية #عطلفني، من يوم 8 يناير إلى يوم 12 يناير على #مسرحبكر_الشدي #البوليفارد #الرياض“.

ويشارك في بطولة مسرحية عطل فنى أكرم حسني “أيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، واتاكا، ومن تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا.

من جانبه، انتهى هشام ماجد وشيكو من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما “اللعبة”، ومن المقرر عرضه فى رمضان 2020، ويشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى، وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التونى.

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