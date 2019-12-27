شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة هدم مسرح تاريخى أثرى فى فلسطين وبناء برج سكنى مكانه.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المسرح الفلسطيني هو أحد أهم المسارح في الوطن العربي وخرج من عباءته فنانون كبار وعظام وفرقة مسرح " نعم " من الفرق المسرحية العريقة التي تقدم عروضا مسرحية مميزة، وتحصد جوائز كثيرة في المهرجانات العربية والدولية ولكنها حاليا تمر بمحنة كبيرة هي هدم المبني الأثري التاريخي الذي تقدم عليه الفرقة عروضها بهدف إنشاء أبراج سكنية مكانه لكونه يقع في منطقة حيوية من المدينة.

المخرج المسرحي والفنان الفلسطيني إيهاب زاهده مدير فرقة " نعم " قال لليوم السابع : تلقينا أمر إخلاء لمبنى المسرح الذي نعمل فيه منذ عشرين عاما على الأقل والمبنى المتواضع الذي يمثل المساحة الآمنة لرواده من المدينة وخارجها من مسرحيين ومساندين ومحبين للمسرح والذي هو بمثابة "بيت" مفتوح لكافة المسرحيين الفلسطينيين من كافة أنحاء فلسطين لتقديم عروضهم المسرحية على خشبته، هذه الخشبة الوحيدة المؤهلة للعرض المسرحي في محافظة الخليل التي يبلغ تعداد سكانها قرابة المليون نسمة مع العلم أننا من المؤيدين والمدافعين عن بقاء كافة المباني التاريخية قائمة كونها تمثل هوية المدينة وتاريخها.



المخرج ايهاب زاهده امام المسرح قبل هدمه

وأضاف زاهده : وقفنا جميعا كأعضاء الفرقة أمام مسرحنا لأن ما حدث هو بمثابة إنذار خطر يدعونا لإيصال صوتنا ومناشدتنا لكل الجهات ذات العلاقة لإيجاد حل جذري دائم لهذه المشكلة من خلال توفير مقر دائم لهذا الصرح المسرحي الثقافي الفني الفاعل وفي حال عدم الاستجابة لمناشداتنا هذه فإن هذه ستكون بداية النهاية لفكرة وجود المسرح والفنون بشكل عام في محافظة الخليل التي عملنا من أجلها خلال سنوات طوال، حيث تربت أجيال عدة على التذوق الفني والأدبي.



فريق مسرح نعم حصد جائزة افضل عرض في مهرجان بلا انتاج المسرحي الدولي بالاسكندرية

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وأكد أيضا : نؤكد في مسرح نعم على أننا سنستمر في مسيرتنا التي تعتبر جزءا من مقاومة هذا الشعب وعملا وطنيا من الدرجة الأولى وأننا سنستمر في عملنا في مدينة الخليل المستهدفة من قبل الاحتلال الاسرائيلي وبشكل مكثف وبطرق مختلفة بعدة أوجه منها بث الخوف في صدور المواطنين الفلسطينيين القاطنين فيها للاستيلاء عليها من خلال مزيد من الاستيطان فيها وحولها.



اعضاء المسرح يقفون احتجاجا علي قرار هدمه

يذكر أن فرقة مسرح " نعم " شاركت منذ وقت قصير في مهرجان مصري بالاسكندرية وهو مهرجان " بلا انتاج المسرحي الدولي " بعرض "ثلاثة في واحد" إخراج إيهاب زاهده ونال العرض جائزة أفضل عمل مسرحي وحصل المسرح على العديد من الجوائز العربية والدولية منها جائزة أفضل عمل مسرحي في المسابقة الدولية للمسرح في إيطاليا عام 2013 عن مسرحية (ثلاثة في واحد)، جائزة أفضل عمل مسرحي عربي في مهرجان المسرح العربي بالرباط 2015 عن مسرحية (خيل تايهة) وأفضل مؤسسة فنية ثقافية من المؤسسات العاملة في فلسطين ولبنان وسوريا والأردن من مؤسسة التعاون عام 2013



شباب كثير تضامن مع الموقف

يستهدف مسرح نعم سنويا ما يزيد عن 30000 مستفيد مباشر من أنشطة المسرح، سواء من خلال ما يقدم لهم من عروض، أو ما يشاركون به من ورشات على اختلافها. ويخلق مساحة آمنة للمستفيدين للتعبير عن أنفسهم بحرية وتنمية مواهبهم وعرض إبداعاتهم بأسلوب فني حضاري يخلق منهم أفرادا فاعلين ومؤثرين في المجتمع الفلسطيني، ويركز على الأنشطة في المناطق المهمشة المحاذية لجدار الفصل العنصري والمستوطنات الاسرائيلية الجاثمة على الأرض الفلسطينية.