شكرا لقرائتكم خبر عن "يارب اكتبلنا النجاح".. أحمد زاهر يحتفل بمشهد يجمعه بالنجم محمد رمضان فى مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد زاهر، بأول مشهد يجمعه مع الفنان محمد رمضان فى مسلسل البرنس المقررعرضه فى رمضان المقبل، وشارك فى العمل النجوم نجلاء بدر وأحمد زاهر وسلوى عثمان وأحلام الجريتلى وإدوارد وريم سامى ومحمد علاء.





الفنان أحمد زاهر، نشر صورة من أول مشهد يجمعه بالفنان محمد رمضان، وعلق:" الصورة دى أول مشهد يجمع بيني و بين محمد رمضان مش بس فى المسلسل لا في الحياه أنا شخصيا.. استمتعت يارب اكتبلنا النجاح المبهر بأمرك يارب وادينا علي قد تعبنا واجتهادنا مسلسل البرنس تأليف و إخراج محمد سامي رمضان٢٠٢٠ ".





وكانت قد حصلت أسرة مسلسل "البرنس"، بطولة النجم محمد رمضان على إجازة لمدة 15 يوما، للانتتقال إلى ديكورات أخرى، وذلك بعدما انتهى فريق العمل من تصوير 5 أيام كاملة، داخل الديكور الأول بمدينة الإنتاج الإعلامى، وشارك خلال التصوير كل من محمد رمضان ونجلاء بدر وأحمد زاهر وسلوى عثمان وأحلام الجريتلى وإدوارد وريم سامى ومحمد علاء.

ومن المقرر أن يعود فريق العمل للتصوير مرة أخرى يوم 10 يناير المقبل، وذلك بعد إجازات أعياد الكريسماس، داخل الديكور الجديد.