شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم متغزلا فى زوجته : شكرا على حبك ودعمك ورعايتك ووجودك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة حب خاصة تجمع النجم خالد سليم، وزوجته سيدة المجتمع خيرية على، فخالد سليم يحرص كل الحرص على أن تتواجد زوجته معه سواء في المحافل الفنية أو السهرات أو المهرجانات، بخلاف السوشيال ميديا، حيث ينشران كلا على حسابه صورا وفيديوهات تجمعه بالآخر، وهو ما ظهر في احتفال أسرة خالد سليم بالكريسماس، وجلسة التصوير التى خضع لها خالد وزوجته وبناتهما.

خالد سليم، غازل زوجته من خلال بعض الصور التي نشرها على حسابه من جلسة تصوير "الكريسماس"، وعلق:" شكرا على حبك والرعاية والدعم .. شكرا على وجودك معنا".



جانب من جلسة التصوير



خالد سليم وزوجته خيرية على

وكان خالد سليم وزوجته وبناتهما قد احتفلا أول أمس بـ "الكريسماس"، في أجواء أسرية عائلية، حيث اختار سليم أن يقضى هذا اليوم، ويحتفل به مع زوجته وبناته خديجة وكنزى.

الشائع لدى الفنانين ونجوم المجتمع في احتفالات أعياد الكريسماس هو الخروج والسهر وارتداء أزياء معينة تشبه ملابس "بابا نويل"، ولكن النجم خالد سليم، اختار أن يكون احتفال هذا العام بالكريسماس يختلف عن أي احتفال آخر، وذلك من خلال "البيجاما".



خالد سليم وزوجته وشجرة الكريسماس

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خالد سليم وزوجته

خالد نشر مجموعة من الصور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء احتفاله مع أسرته بـ "الكريسماس"، حيث ارتدى خالد سليم "البيجاما"، فيما ارتدت زوجته سيدة المجتمع خيرية على ملابس "بابا نويل"، وهو نفس الأمر الذى ينطبق على بناتهما كنزى وخديجة.



خالد سليم



خالد وزوجته

المميز أيضا في احتفال خالد سليم وأسرته، حرصه على أن تكون أجواء الكريسماس حاضرة، ليست فقط في الملابس التي ارتدوها، ولكن أيضا من خلال شجرة "الكريسماس" والاكسسوارات المتعلقة بهذا اليوم.