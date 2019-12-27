شكرا لقرائتكم خبر عن المذيع سمير صبرى يحاور نور الشريف فى السبعينيات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الفنان الكبير سمير صبرى، بعيد ميلاده الـ 83، حيث قدم صبرى العديد من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية والإذاعية الكبيرة، كما أنه له بصمة واضحة في مجال الإعلام، حينما قدم العديد من البرامج سواء في الإذاعة، أو في التليفزيون، ومن أشهر هذه البرامج "النادى الدولى".

أحد الفيديوهات القديمة من برنامج "النادى الدولى"، استضاف فيه سمير صبرى النجم الكبير الراحل نور الشريف، والذى كان وقتها يتحدث عن أعماله في نهاية السبعينيات.

بدأ اللقاء بين سمير صبرى ونور الشريف، بسؤال عن أحوال المنتخب المصرى لكرة القدم، والذى كان يعانى وقتها من ضعف في أداءه، حيث قال نور الشريف "أداء منتخبنا أمام تونس كان كارثى .. وجميع اللاعبين خيبوا ظنى .. وفوجئت أن الخطيب لعب في المبارة وكنت أظن أنه سيكون ورقة رابحة مع هيدوكوتى .. فمشكلتنا أننا نفوز في الداخل ونخسر في الخارج .. فالاعبين ارتبطوا بالجمهور وحينما يلعبوا في الخارج بيتخضوا"

وأضاف الشريف، "لاعبى المفضل هو الخطيب .. وطاهر الشيخ ومصطفى يونس ومن الزمالك حسن شحاتة وفاروق جعفر وطه بصرى تحديدا"

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سمير صبرى سأل نور الشريف عن إمكانية استمراره في الماضى كلاعب كرة، ليقول نور الشريف ضاحكا، "النقاد كانوا هيشتمونى .. كنت هبقى لاعيب متوسط مش كبير"

وعن أفضل فيلم من وجه نظر نور الشريف في هذا العام قال "العذاب امرأة" لأحمد يحيى، وعجبتنى نيللى فيه، ولسه ماشوفتش أفواه وأرانب"

وعن الفنانين الذين كان يتمنى العمل معهم قال نور الشريف "فريد شوقى وزكى رستم وشكرى سرحان وعلى رأسهم محمود المليجى"، بينما من فنانات الأربعينات تكون "ليلى مراد".

نور الشريف قدم خلال مشواره الفني أكثر من 240 عملا فنيا، بينما قدم سمير صبرى خلال مسيرته حوالى 200 عملا فنيا.