شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار الممثل الهندى كوشال بانجابى بعد إصابته بالاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتحر الممثل الهندى كوشال بانجابى، وعثرت السلطات الهندية على جثته داخل شقته في مدينة مومباي الهندية، أمس الخميس، تاركاً رسالة لنجله الصغير الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، كما أعلن أحد أصدقاء الفنان المنتحر عقب انتشار خبر الانتحار أن نجم بوليوود كوشال بانجابى الذي يبلغ من العمر 37 عاماً كان مصاباً بحالة إكتئاب شديدة خلال الفترة الأخيرة من حياته.

وترك النجم الهندى كوشال بانجابى، رسالة انتحار تحتوي على وصيته، وخصص نصف ممتلكاته لابنه "كيان" البالغ من العمر ثلاث سنوات، والنصف الآخر مناصفة بين والديه وأخته، وأعلن أيضًا أنه لا يوجد أحد مسئولًا عن وفاته، وبعد أن عثرت الشرطة على جثته في حوالي الساعة الحادية عشر مساء الخميس تم نقله بسرعة إلى مستشفى بهبها لكن لم يتم إنقاذه، وقالت السلطات الهندية إنها لم تعثر على أي شيء مشبوه في المنزل وقدمت تقريرًا عن الوفاة العرضية، وذلك وفقًا لتقارير صحفية.

كوشال بانجابى بدأ حياته المهنية كراقص عام 2000، كما ظهر في ألبومات موسيقية، وبدأ مسيرته التلفزيونية مع المسلسل التلفزيوني A Mouthful Of Sky في عام 1995 لقناة DD Metro ، وتلاه Love Wedding في 2002 على Zee TV ، وظهر أيضًا في عدد من المسلسلات مثل Don في عام 2006 لستار ون ، وسانان من 2007-2008 لستار بلس ، وكاسام سي في عام 2006 لفيلم زي تي في ، وسشه ... فير كوي هين لستار ون ، والملك آسمان كا إيك راجا لتلفزيون سوني.

وفاز بلعبة الواقع التلفزيوني Zor Ka Jhatka: Total Wipeout، النسخة الهندية من برنامج Wipeout الأمريكي للألعاب في فبراير 2011، وحصل على جائزة قدرها 5 ملايين دولار.