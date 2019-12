شكرا لقرائتكم خبر عن ابنه مارتن سكورسيزى تغلف هدية والدها بـ ورق مرسوم عليه أبطال Avengers والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت فرانشيسكا سكورسيزى، ابنه المخرج العالمى مارتن سكورسيزى، صورة على قصتها بـ حسابها الشخصى على موقع الصور إنستجرام، لـ هدية والدها الملفوفة، بـ ورق مرسوم عليه أبطال Avengers، وعلقات عليه قائلة " Look at what I'm wrapping my Dad's X-mas gifts in "، "أنظروا إلى الورق التي قمت بتغليف هدية أبى بها"، ويبدو أنها تريد ان تزعج والدها، بعد المشكلة التي بدأها في أكتوبر الماضى بسبب الأبطال الخارقين.



هدية ابنه سكورسيزى

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " cnn"، يبدو أن ابنه سكورسيزى، لم تستطع مقاومة وضع والدها المخرج السينمائي في موقف محرج في موسم العطلات هذا.

وكان قد تسبب المخرج الأسطوري في ضجة كبيرة في أكتوبر الماضى، عندما صرح إن أفلام مارفل "ليست سينما"، بحجة أن الامتيازات الضخمة للكتاب الهزلي تعد من المعالم الترفيهية، في الأفلام التي تطرحها الشركة، والتي تعتبربعيدة عن التعبير عن "التجارب العاطفية والنفسية".

وأوضح لاحقًا تعليقاته لصحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي، التي صرح فيها قائلا "العديد من العناصر التي يجب أن تتواجد في أفلام السينما، لا تتواجد في أفلام مارفل، كما أنه لا يوجد وحي أو غموض أو خطر عاطفي حقيقي، وليس هناك خطر ملموس في أفلام مارفل، الصور مصنوعة لتلبية مجموعة محددة من المطالب، والتى صممت لتكون الاختلافات على عدد محدود من المواضيع".

وكان قد علق الممثل العالمى صامويل جاكسون على تعليق المخرج مارتن سكورسيزى الذي وصف فيه أفلام الأبطال الخارقين الذى تقدمها شركة مارفل بأنها ليست أفلاما حقيقة تنقل تجارب تساهم فى تغيير المجتمع.

ورد جاكسون الذي يجسد شخصية نيك فيوري المسئول عن الأبطال الخارقين في سلسلة أفلام الأفينجرز، خلال تواجده في مدينة أتلانتا، بأن الجميع لديه العديد من التعليقات على الأفلام وليس كل الأفلام ترضى الجميع، ولن يمنع أحد من صناعة الأفلام طالما هناك إقبال على مشاهدتها فى صالات العرض.

يذكر أن المخرج العالمى مارتن سكورسيزى عرض له فيلم "الأيرلندى - The Irishman"، فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الماضى، فى دورته الـ 41، وتم عرض الفيلم لثانى مرة ضمن برنامج المهرجان، مجانا، بقاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.