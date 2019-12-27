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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. هيثم سعيد يعود بعد غياب بألبوم جديد ويطرح " أكتر " والان مع تفاصيل الخبر
تعاون هيثم في الفيديو مع المخرج ابراهيم كسرواني وإسماعيل براده والمصمّمة ريتا موصللى، ويعد هيثم من المطربين الذين حققوا تواجد مقبولا على الساحة الغنائية، منذ أن قدم أغنية "هما مالهم بينا يا ليل"، ولكنه أختفى سنوات طويلة، ثم عاد ليظهر من جديد، ليتغيب مرة أخرى قبل أن يعود بأغنية "أكثر".
يذكر أن آخر أعمال هيثم سعيد أغنية "500 سكة"، والتى طرحت في عيد الحب الماضي، وكلمات الأغنية تقول "من يوم ماغبتى وقلبى رافض إنه يهدى سايبه فى حياتى ألف أزمة وألف عقدة مش قادر أقتنع إنك أنتى ماضى عدى وأمر واقع لازم أقبل بيه".
وكان هيثم سعيد قد اشتهر من خلال أغنيته "هما ما لهم بينا ياليل"، وهو أحد نجوم برنامج سوبر ستار، وأصدر من قبل ألبومات من ضمنها "مش بس كلام" وألبوم "لإمتى"، كما شارك فى عدد من الأعمال التمثيلية، كان من ضمنها فيلم "رامى الاعتصامى" وغيره.
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