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ضحك ولعب وحب.. كواليس مصطفى شعبان مع ذوى القدرات الخاصة قبل لقاء الرئيس.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم 24 ديسمبر الماضى أدار النجم مصطفى شعبان لقاء موسعا بين مجموعة كبيرة من ذوى القدرات الخاصة والرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدما اختار الرئيس هذا اليوم ليكون عيد أصحاب الهمم، وقبل أن ينجح "شعبان" فى إدارة هذا اللقاء بتميز شديد، حرص وخلال الساعات والأيام القليلة التى تسبق هذا اللقاء، على إضفاء أجواء من البهجة والسعادة بخفة ظله المعتادة على الحضور من ذوى القدرات الخاصة.

 

والتقط "شعبان" مع الأطفال الصور السيلفي، وتحاور معهم وشجعهم على التمسك بأحلامهم، وتفاعل مع كل المشاركين باعتباره أحد نجومهم المفضلين، ووجدوا منه حبا وتفاعلا كبيرا خلال تواجده معهم.

 

ومن المعروف أن اللقاء كان بعنوان " قادرون باختلاف " وحضره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ومجموعة كبيرة من كبار رجال الدولة، ودار اللقاء عن مشكلات هذه الفئة وضرورة دمجهم فى كافة قطاعات الدولة .

 

وينشر ”الخليج 365”، مجموعة من الصور التى جمعت شعبان بالأطفال ذوى القدرات الخاصة فى الكواليس، وقبل انطلاق اللقاء الذى تم عرضه على الهواء مباشرة.

 

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وكان النجم مصطفى شعبان قد حصل على إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد مشاركته في محاورة ذوى الهمم والقدرات الخاصة، من أجل التعرف على أحلامهم وطموحاتهم في المستقبل.

من ناحيته عبر الفنان مصطفى شعبان، عن سعادته عقب إجرائه حوارًا مع ذوي القدرات الخاصة ضمن احتفالية "قادرون باختلاف"، والتي عقدت أمس بقاعة المنارة، لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الفنان مصطفى شعبان: "شرفت بعمل حوار نادر مع سفراء الأحلام من أبنائنا وإخواننا من ذوي القدرات الخاصة فى احتفالية قادرون باختلاف بحضور رئيس الجمهورية.. وكل التحية والحب  لإخواننا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة اتبسطت واتشرفت بيكم يا أبطال".

 

 

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