شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك ولعب وحب.. كواليس مصطفى شعبان مع ذوى القدرات الخاصة قبل لقاء الرئيس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
والتقط "شعبان" مع الأطفال الصور السيلفي، وتحاور معهم وشجعهم على التمسك بأحلامهم، وتفاعل مع كل المشاركين باعتباره أحد نجومهم المفضلين، ووجدوا منه حبا وتفاعلا كبيرا خلال تواجده معهم.
ومن المعروف أن اللقاء كان بعنوان " قادرون باختلاف " وحضره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ومجموعة كبيرة من كبار رجال الدولة، ودار اللقاء عن مشكلات هذه الفئة وضرورة دمجهم فى كافة قطاعات الدولة .
وينشر ”الخليج 365”، مجموعة من الصور التى جمعت شعبان بالأطفال ذوى القدرات الخاصة فى الكواليس، وقبل انطلاق اللقاء الذى تم عرضه على الهواء مباشرة.
وكان النجم مصطفى شعبان قد حصل على إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد مشاركته في محاورة ذوى الهمم والقدرات الخاصة، من أجل التعرف على أحلامهم وطموحاتهم في المستقبل.
من ناحيته عبر الفنان مصطفى شعبان، عن سعادته عقب إجرائه حوارًا مع ذوي القدرات الخاصة ضمن احتفالية "قادرون باختلاف"، والتي عقدت أمس بقاعة المنارة، لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال الفنان مصطفى شعبان: "شرفت بعمل حوار نادر مع سفراء الأحلام من أبنائنا وإخواننا من ذوي القدرات الخاصة فى احتفالية قادرون باختلاف بحضور رئيس الجمهورية.. وكل التحية والحب لإخواننا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة اتبسطت واتشرفت بيكم يا أبطال".
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