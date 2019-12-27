شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب: أنا ست دمى حامى ولو حد جرحني هرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة شيرين عبد الوهاب، أنها لن تسمح بأحد أن يجرحها و سترد أى إهانة، مضيفة فى تصريحات تليفزيونية لها على هامش حفلها الأخير فى دبي"أنا ست دمى حامى ولو حد جرحني هرد.. حتي لو كان كلامى فى قسوة بس هرد"، وعن شائعات حملها قالت :"يارب الناس تدعيلي أني أقدر أكبر عيلتي وأجيب بيبي تاني".

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مع الشاب خالد وحسين الجسمي حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق بمدينة دبي وسط حضور ضخم من الجمهور الذى تفاعل مع أنغام الموسيقى والألعاب النارية التى غطت سماء منطقة اوبرا دبي بالكامل معلنة الافتتاح الرسمى لمهرجان التسوق الأشهر بالعالم العربي و الذى تنظم دائرة دبي للسياحة دورته ال 25 هذا العالم لاحتفالات متعددة و متنوعة تناسب المواطن و السائح بدولة الإمارات العربية.

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وهنأت شيرين دبي بافتتاح المهرجان وقالت ان دبي عروسة العالم العربي مشيرة إلى أنها تحب الغناء في الإمارات و تحرص علي التواجد دائما هناك، كما تستعد شيرين لتصوير فيلم سينمائى من تأليف أمير طعيمة، تعاقدت عليه مؤخرا مع وليد منصور والذى يعيدها إلى السينما بعد غياب 16 سنة منذ آخر أفلامها "ميدو مشاكل"، مع الفنان أحمد حلمى ورامز جلال ونشوى مصطفى.

وينتمى فيلم شيرين الجديد إلى طبيعة الأعمال الرومانسية الاستعراضية الغنائية، وجار التعاقد مع المخرج الذى يتولى إخراجه.