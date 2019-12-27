شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم لبلبة فى ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية عن مجمل أعمالها والان مع تفاصيل الخبر
جدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكى، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيونى، ونائب مدير المهرجان الفنانة منه بدر تيسير ويشارك فى هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل وكان المهرجان قد كرم أيضا الفنان القدير حسن حسني وسط حضور مجموعة من النجوم يأتى فى مقدمتهم محمد سعد ومحمد هنيدى.
يذكر أن الفنانة لبلبة قدمت للسينما ما يزيد عن 80 فيلما سينمائيا شاركت فيهم مع كل النجوم الكبار أمثال أحمد زكى ونور الشريف ومحمود حميدة، وكونت مع الفنان عادل إمام ثنائى سينمائى وتليفزيونى، حيث قدمت معه الكثير من الأعمال منها "عصابة حمادة وتوتو" و"احترس من الخط" و"عريس من جهة أمنية" و"البعض يذهب للمأذون مرتين" أما فى المسرح فلها رصيد 7 مسرحيات كما أنها غنت للأطفال الكثير من الأغنيات التي تربي عليها أجيال مثل " ماما حبيبتي وبابا حبيبي " و" حصالتي ليها كرش " وكان آخر اعمالها فيلم " كازبلانكا " الذى حازت من خلاله على جائزة من مهرجان الدير جيست.
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