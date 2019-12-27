شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يحتفل بـ2020 على طريقته.. والجمهور: "بداية غير مشجعة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمقطع كوميدى من فيلم وش إجرام، احتفل الفنان محمد هنيدى بقرب حلول العام الجديد 2020، متماشيا مع تريند عدم التفاؤل بالعام الجديد، حيث لايفوت أى فرصة ليضع عليها بصمته الكوميدية بحسه الفكاهى، مما وضعة فى قائمة أكثر المتابعين على السوشيال ميديا فى عالم الفن بالوطن العربى.

ورد جمهور الفنان محمد هنيدى، عبر تويتر: حيث قال عبد المحسن المقرن:" ههههه بداية غير مشجعة لـ 2020انت دائماً حبيب الجميع"، وأضافت أخرى:" بالضبط ده اللي حاصل معايه فعلاً"، وكتب أخر:"واضح أنك داخل للسنه من أوسع أبوابها".



هنيدى

الفنان محمد هنيدى ، نشر "فيديو" من فيلم وش إجرام، لعب فيه دور عامل بوفيه، حيث أغلق الباب فى وجهه، وعلق قائلاً:" ‏انا جاي يا ٢٠٢٠ .. مستعد جدا للسنة الجديدة".

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لم تكن المرة الأولى للفنان محمد هنيدى، يسخر من خلالها باستقبال العام الجديد، حيث نشر ونشر صورة مقسمة إلى ثلاثة مقاطع، الأولى يقترب فيها شخص يرتدى زى "سانتا كلوز"، من منزل ويطرق الباب، بعد أن يضع هدية فى صندوق مغلق على الأرض، وفى الجزء الثانى من الصورة، يفتح الشخص ذاته الباب ويدخل إلى المنزل ويستبدل ملابس "بابا نويل" بملابس المنزل العادية، أما الجزء الأخيرة من الصورة، فيخرج فيه الشخص نفسه مرة أخرى، وهنا تظهر على وجهه علامات الدهشة والمفاجأة من وجود الهدية، وكأنه لم يكن هو الذى وضعها لنفسه.

يذكر أن أخر أعمال هنيدى مسرحية "3 أيام فى الساحل" إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدى بطولتها نجوم الكوميديا بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسى.