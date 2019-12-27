بعد هجوم والدة حلا الترك عليها… كيف ردت دنيا بطمة؟

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جديدة لها حازت إعجاب عدد كبير من المتابعين.

وظهرت فيها بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستاناً بتصميم مترف مع نقشات وتطريزات براقة في جزئه الأعلى وتنورة من القماش الناعم بلون الفوشيا في الجزء الأسفل واعتمدت تسريحة شعر وماكياجاً لافتين.

أما أكثر ما جذب الانتباه فهو تعليقها على الصورة حيث كتبت: “انتهى الكلام لأن الصمت أبلغ وأرقى والفعل أحسنهم”.

وركزت على هذا الكثير من التعليقات حيث اعتبر عدد كبير من المتابعين أنها ترد بطريقة غير معلنة على والدة حلا الترك وطليقة زوجها منى السابر.

كما علقت على صورة أخرى التقطت لها بالإطلالة نفسها: “عش حياتك بالطريقة التي تراها، بالطريقة التي تجعلك سعيداً دوماً. فالعمر عمرك أنت والأيام التي تمضي لن تعود”.

ويأتي هذا بعد هجوم شنته السابر على الفنانة بعدما ردت الأخيرة على نصيحة متابعة لها بعدم حرمان ابنتها غزل من طفولتها كما حدث مع حلا الترك.

وهو ما أغضبها ودفعها إلى الرد مشيرة إلى أنها لا تحتاج إلى عمل ابنتها في الفن ولن تستغلها مادياً.

واستفز هذا التعليق والدة حلا التي وصفت دنيا في مقطع فيديو بالحقيرة وقالت في آخر إنها لا تهتم كثيراً بما يقال وإنه لا مجال للمقارنة بين غزل وبين ابنتها حلا. وأضافت: “البنت اللي تصرف على أمها أو أبوها مش عيب. بالعكس كلنا اشتغلنا وصرفنا على أهالينا وين العيب. وهي أكيد بتصرف على أمها وأخواتها والعيلة كلها”.