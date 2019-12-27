شاهد.. حمدي الميرغني يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده بطريقة كوميدية

هنأ الفنان حمدي الميرغني، صديقه الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"بمناسبة عيد ميلاده بطريقة كوميدية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وكتب "الميرغني" على المنشور قائلًا: "كل
يذكر أن آخر أعمال الفنان حمدي الميرغني مسلسل "فى ال لا لا لاند" بطولة دنيا سمير غانم، هنا الزاهد، محمد سلام، حيث تدور أحداثه فى قالب كوميدى، حول مجموعة من الأشخاص يتجهون بطائرة إلى الصين، تضطرهم الظروف للهبوط فى تايلاند، وتبدأ المفارقات الكوميدية فيما بينهم.
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