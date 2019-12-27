خالد سرحان تاجر سلاح في يوم وليلة

ينتظر الفنان خالد سرحان عرض فيلم "يوم وليلة" للنجم خالد النبوي، والذي من المقرر عرضه بدور العرض السينمائي في 6 يناير المقبل.

أكد "سرحان" أنه يقدم شخصيه تدعي بجاتي وهو فتوه منطقة السيدة زينب، وتدور محور أحداثه حول تجاره السلاح والبلطجه والشر بشكل مختلف عن ماسبق تقديمه من قبل.

أضاف سرحان: "أن معظم مشاهده مع الفنان خالد النبوي والفنان

أحمد الفيشاوي وذلك لما لهم من إطارات مختلفة تجمعهم به".أشار سرحان: "أنه يتوقع نجاح هذا العمل بطريقة يشيد بها الجميع، مما سيؤدي إلى أرتفاع ملحوظ في الإيرادات".تدور أحداث فيلم "يوم وليلة" من خلال يوم كامل فى حياة المصريين هو يوم مولد السيدة زينب على مدار ٢٤ ساعة.ويتم سرد أحداث العمل التي تتضمن المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري في حياته اليومية في شتى المجالات العملية والإجتماعية والأسرية والإقتصادية وألقى المؤلف الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على سطح المجتمع مع وضع حلول لها في نهاية الفيلم.يذكر أن فيلم "يوم وليلة"بطولة خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، خالد سرحان، حنان مطاوع، دره، محمد عادل، حمزة العيلى، محمد جمعة، شادى أسعد وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار يحيى فكرى وإخراج أيمن مكرم.