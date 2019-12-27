بالصور.. سمير صبري يحتفل بعيد ميلاده وسط نجوم الفن والإعلام

احتفل الفنان الكبير سمير صبرى بعيد ميلاده بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام، وذلك فى أحد المراكب النيلية الشهيرة بمنطقة الزمالك.

ويشار إلى أن حرص على حضور الحفل أصدقائه المقربين منه، بجانب بعض نجمات الفن ومنهم لبلبة، إلهام شاهين، ليلى علوى، والإعلامية

بوسى شلبى.يذكر أن آخر أعمال الفنان سمير صبرى السينمائية مشاركته فى فيلم "محمد حسين" مع الفنان محمد سعد.وتدور أحداثه حول يعود الرسام العالمي شريف كمال سمير صبري إلى وطنه مصر بعد 37 عامًا ليُقرر أن يرسم رسمته الأخيرة تكريمًا للوطن، ولكن تأبى لوجين ابنة زوجته فريال يوسف أن يحدث ذلك فتدبر خطة للانتقام منه، ويجن جنون لوجين بعدما تعلم أن آخر لوحة رسمها شريف قبل مقتله كانت على ظهر محمد حسين السائق، فتساومه لكي تحصل على الرسمة بأي طريقة كانت، ولكن محمد حسين له رأي آخر.