ميرنا وليد - بيروت - في خضم الأحداث السياسية والأمنية المتسارعة، تحتاج كل محطة لبنانية الى كادر مهني كبير قادر على تغطية الأحداث على الأرض، وكذلك متابعتها وتحليلها وإجراء الحوارات من داخل الإستديو والمطبخ الإخباري.

في هذا الإطار كان لافتاً الأداء الإعلامي المميز ل​ماريو عبود​، في التغطية داخل الإستديو أثناء فتح الهواء واستضافته لمحللين وسياسيين ووزراء وزعماء أحزاب، وكان واضحاً جداً للمتابعين قدرة عبود وإمكاناته وخلفيته السياسية التراكمية وربطه للأحداث والمواقف، وكذلك أسئلته المباشرة التي يوجهها لضيوفه والتي تدور في رأس المشاهد وهذه ميزة إستثنائية به.

من يتابع ماريو عبود يجد أنه يعدّ بشكل مميز مادته الإعلامية ويقدمها بأسلوب سهل يستطيع من خلاله سحب المعلومة من ضيفه بكل سلاسة، ولعل مقابلته التي أجراها مع الوزير السابق وئام وهاب قبل أيام توضح كل ما أردنا قوله.

ماريو عبود مقدم أخبار مميز ومحاور ذكي ومتمكن، وفي الأزمة الحالية راهنت عليه الـ LBCI وكسبت الرهان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماريو عبود..محاور من الطراز الرفيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.