خاص الفن-نرمين ماهر شخصية مستفزة..وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - قالت الممثلة المصرية ​نرمين ماهر​ أنها تستعد لتصوير دورها في مسلسل "قوت القلوب" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة مع الممثلة ماجدة زكي والمخرج مجدي أبو عميرة وتأليف محمد الحناوي ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين بينهم خالد زكي ورانيا فريد شوقي وسهر الصايغ ومحمد أنور.

وأشارت نرمين للفن أنها تجسد في المسلسل شخصية جديدة ومختلفة عليها تماماً رافضة الكشف عن تفاصيلها فى الوقت الحالي، ولكنها أكدت أنها شخصية غريبة عما قدمته في السابق ووصفتها بالمستفزة لافتة أن العرض سيكون خلال شهر شباط/فبراير المقبل متمنية أن يلقى العمل ودورها اعجاب الجمهور عند مشاهدته.

وكان آخر أعمال نرمين ماهر فيلم "انت حبيبي وبس" الذي تم عرضه في عيد الأضحى الماضي وشاركت في بطولته الى جانب محمود الليثي وبوسي وصافيناز ومحمد ثروت وهالة فاخر وأحمد حلاوة ومحمد محمود وتأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري .

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