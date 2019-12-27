خاص الفن- صدور مذكرة بحث وتحرّ بحق نجمة

ميرنا وليد - بيروت - بعد ان شتمت و توعدت من خلال احد مواقع التواصل الاجتماعي , و هاجمت ابن ​مستشار​ أحد السياسيين، كشفت معلومات خاصة لموقع الفن ان نجمة معروفة غادرت لبنان بعد ان صدرت بحقها مذكرة بحث وتحر صادرة عن القضاء المختص، خصوصاً اثر عدم تجاوبها مع المحققين للحضور لاستجوابها بالدعوى المقامة ضدها.

ويقال ان الموضوع تأزم كثيراً ووصل الى مرحلة متقدمة من المواجهة بين الطرفين , علماً ان الفنانة لم تعد تأتي على سيرة المدعي ووالده , لكن الموضوع تجاوز الخطوط الحمر رغم المصالحة في السابق بينهما .

وتتهم الفنانة ابن المستشار بدعم فنانة اخرى على خلاف معها، وهو سبق ان اكد لها ان الموضوع غير صحيح و تمت المصالحة بينهما، لتعود الازمة من جديد بعد ان خرجت النجمة و شتمته و تناولت والده، فقرر اللجوء الى القضاء .

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