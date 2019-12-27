تراند اليوم : إطلالة نادرة ل درة تسحر قلوب متابعينها-صورة

شرت الفنانة التونسية “درة” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها بإطلالة جريئة .

وكتبت درة عليها: “تحاول أن تفرح بأي شيء رغم حزنك و تستمد الحب والعطاء من روحك رغم الفقدان و تخلق أمل جديد رغم خيبات الأمل.. فقط لتستمر الحياة، تحية لكل من له شرف المحاولة”.

فيما جاءت تعليقات المتابعين لها كالتالى:

-جوهرة تونس الخضرا ديري هي الأساس منبع الجمال والأناقة للأزياء العالمية إنها حقا أنوثه طاغيه لا حدود لها.

-حلوه ف كل حالاتك .

-نجمة كل جديد أيقونة للفن و الأناقة و الشياكة.

وتشارك درة في بطولة مسلسل بلا دليل، الذي يعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة 7.30 مساء على قناة “سي بي سي”، والساعة 11 مساء على قناة “سي بي سي دراما” على تطبيق “WATCH iT”.