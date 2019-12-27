فن ومشاهير

تراند اليوم : سمير صبري يحتفل بعيد ميلاده وسط نجمات جيله -صور وفيديو

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احتفل الفنان سمير صبري بعيد ميلاده وسط مجموعة من النجمات.

نشرت الإعلامية بوسي شلبي بعض الصور من حفل عيد الميلاد عبر حسابها على Instagram كما نشرت فيديو وهم يغنون “سكر حلوة الدينا سكر”.

حضر الحفل ليلى علوي وإلهام شاهين ولبلبة ودلال عبد العزيز وميرفت أمين ووفاء عامر.

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يشار إلى أن سمير صبري يترأس الدورة الأولى من مهرجان “الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية” الذي ينطلق يونيو 2020.

أكد صبري أن مكتبة الإسكندرية تستضيف فعاليات المهرجان المختلفة وسيقام بالتعاون مع منظمة الدول الفرانكوفونية التي تحتفل العام المقبل بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاما على إنشائها.

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