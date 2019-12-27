تراند اليوم : طلاق إعلامية مصرية شهيرة أهانت الشيخ الشعراوي.. السبب صادم

فاجأت الإعلامية المصرية أسما شريف منير التي اشتهرت عقب أزمتها بعد هجومها على الشيخ محمد متولي الشعراوي ووصفته بالمتطرف، جميع متابعيها على موقع “إنستجرام” بحذف كل صور زوجها الفنان محمود حجازي.

حذف الإعلامية المصرية لزوجها، سبقه منشور لها قال البعض أنه سبب الخلاف بينهما، حيث نشرت صورة ابنتها مع زوجها، وعلّقت عليها قائلة:” أبو بنتي و صديقي محمود السكري ربنا يخليكم لبعض العمر كله يا رب، و يديم المعروف”.

وبعدها بأيام قليلة قامت أسما شريف منير بحذف صور زوجها من على حسابها على “إنستجرام”، وهو الأمر الذي فسره البعض بطلاقهما بينما قال البعض الآخر أن ما حدث بينهما مجرد خلاف ولم يصل لحد الطلاق حتى الآن.

وظهرت في فيديو جديد عبر حسابها على إنستجرام للتهنئة بأعياد الكريسماس وبدا واضحا رغبتها في إظهار خاتم الزواج بيدها اليسرى لتنفي بطريقة غير مباشرة حدوث الطلاق.

وكانت أسما شريف منير أثارت ضجة مؤخرًا بعد هجومها على الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفه بالمتشدد والمتطرف قبل أن تعتذر عن ذلك، بعدما واجهت هجوم عنيف من الجميع.