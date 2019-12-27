شاهدوا فيديو طريف .. إبنة وسام بريدي وريم السعيدي تستعّد لإستقبال شقيقتها

كتب امير فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:59 مساءً - شارك الإعلامي اللبناني وسام بريدي وزوج عارضة الازياء التونسية ريم السعيدي، جمهوره عبر حسابه على “إنستغرام”،بفيديو طريف لابنته بيلا ماريا، ظهرت فيه وهي تحمل دمية من القماش تشبه الأطفال حديثي الولادة.

ولفت بريدي إلى أن إبنته تتدرب على التعامل مع شقيقتها المنتظرة حيث ظهرت الطفلة وهي تحمل الدمية وتجرها على الأرض ثم تضع أصابعها في عينيها.

وسمع صوت بريدي في المقطع وهو ينادي زوجته محذراً إياها مما قد يحدث لطفلتها المنتظرة.