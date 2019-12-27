بيرين سات وزوجها كنان دوغلو يتلقيان عرضاً بـ842 ألف دولار!!

كتب امير فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:59 مساءً - تلقت الممثلة التركية ​بيرين سات​ المعروفة في العالم العربي بشخصية “فاطمة” وزوجها المغني التركي ​كنان دوغلو​ عرضاً مغرياً للغاية وصل إلى 5 ملايين ليرة تركية أي ما يعادل الـ842 ألف دولار أميركي، وذلك لتقديم إعلان ضخم لإحدى شركات المجوهرات العالمية.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية، فإن الثنائي لم يبديا إلى الآن أية موقف سواءً بالرفض أو القبول، مع الحديث عن أنهما سيوافقان نظراً لقيمة العرض المرتفعة جداً.

ومن ناحية أخرى، كان تواجد الثنائي مؤخراً في أميركا، لقضاء عطلة رومنسية، وذلك بعد فترة من الخلافات التي حصلت بينهما وكادت تؤدي إلى إنفصالهما.