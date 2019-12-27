ما حقيقة وفاة الممثلة المصرية ​شويكار؟

كتب امير فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2019 04:59 مساءً - بعد إنتشار أخبار عن وفاة الممثلة المصرية شويكار خلال الساعة الماضية، نفت رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، الممثلة المصرية نهال عنبر، هذه الأخبار معتبرة إياها مجرد شائعة سخيفة.
وقالت عنبر إن شويكار بصحة جيدة وخبر وفاتها شائعة سخيفة، إنتشرت بشكل سريع على مواقع التواصل الإجتماعي.
يُذكر أن شويكار إختفت عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات، وهي كانت من أهم النجمات اللواتس تفردن في تقديم الأدوار الكوميدية بخفة وظل ومرح لم يسبقها فيها أحد، خصوصا مع الممثل المصري الراحل فؤاد المهندس، وقد وقدمت أكثر من 160 عملاً فنياً.
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