مى عز الدين تخوض ماراثون رمضان بـ«ليالينا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة المصرية مى عز الدين، التحضير لعمل درامى جديد تخوض من خلاله الماراثون الرمضانى 2020.

وتدور أحداث العمل الجديد الذى تخوض من خلاله مى عز الدين المنافسة الرمضانية، فى إطار رومانسى اجتماعى، ويحمل اسم “ليالينا”.

وتظهر مى عز الدين، كضيف شرف ضمن أحداث فيلم الفلوس المعروض حاليا بالسينمات، والذى يقوم ببطولته تامر حسنى و زينة وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

وكانت مي عز الدين قد شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019، بمسلسلها البرنسيسة بيسة ، والذى شاركها فى بطولته عدد من الفنانين على راسهم الفنانة بوسى وإيمان السيد وحجاج عبد العظيم.

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وكانت الفنانة المصرية مي عز الدين، قد وجهت، مؤخرا، رسالة خاصة لمتابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، كشفت من خلالها سر غيابها عن صفحاتها طوال الفترة الماضية.

مي قالت في منشور لها: وحشتوني يا رب يكون الكل بخير، أنا كويسة بس بجد في راحة أعصاب ونفسية أكتر بكتير في الاجازة، وأنا عايشة في خصوصية وبعيد عن الأخبار والسوشيال ميديا والشغل وغيره.

وأضافت مي قائلة: هو طبيعي أصلا بس واضح إني بقيت محتاجاه وبرتاح فيه أكتر وأكتر، هرجع ساعات أحط منشور هنا بس سامحوني لو مشفتش رسايل أو كومنت لأني هكون بحط البوست وأخرج معظم الوقت هشوفه أكيد لما أدخل أنزل غيره وده هيكون عادة شبه إني بمسي عليكم وبقولكم وحشتوني.

كما وجهت مي رسالة خاصة لكل محبيها وأصدقائها والأشخاص الذين تعرفت عليهم في الفترة الأخيرة.