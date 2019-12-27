أحلام توجه رسالة لفريق برنامج The Voice

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم بعد انتهاء برنامج The voice يوم السبت الماضي، وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة لفريق البرنامج وأعضاء لجنة التحكيم. أحلام كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “كان موسم رائع من مواسم ذا فويس راح اشتاق للمدربين #سميره_سعيد #راغب_علامه #حماقي شكراً للجميع شكراً معالي المستشار #تركي_ال_الشيخ شكراً الشيخ #وليد_الابراهيم #سمر_عقروق شكراً #زياد_كبه شكراً #mbc وكل فريق #ذا_فويس”. Advertisements وأضافت: “شكراً #اليكس #شربل وكل المصورين والكاميرا مان والصوت والاضاءه والديكور والفرقه الموسيقيه الرائعه بقياده #جان_ماري_رياشي شكراً لكل الأصوات الرائعة التي امتعتنا في هذا الموسم الرائع شكراً لكل من ساهم معي لصقل الأصوات #عصام_كمال #دكتور_جيهان شكراً #محمد_فيفيد شكراً #محمد_حداد #شكراً رينا” وتابعت: “شكراً #طوني_صوايا شكراً مديره مكتبي واختي #مها_الحاج شكراً #مايا_التل واخيراً وليس اخراً شكراً للمصمم العالمي الراقي في كل شي تعامل والتزام وابداع #زهير_مراد وكل طاقم عمله الرائع شكراً للجميع وشكراً #فريق_احلام #احلام #احلام_الشامسي”. وكانت قد شهدت الحلقة الختامية من برنامج The Voice فوز المتسابق التونسي مهدي عياشي باللقب، وهو من فريق الفنان اللبناني راغب علامة.

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