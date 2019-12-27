أحلام تزور فجر السعيد في منزلها بالكويت.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة الإماراتية أحلام على زيارة صديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد في منزلها بالكويت، وذلك بعد أن كانت قد وجهت فجر رسالة عتاب لأحلام لعدم مرافقتها لها في رحلة عودتها من باريس للكويت.

أحلام نشرت مقطع فيديو جمعها بفجر من منزل الأخيرة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “الحمد لله صارت بخير صارت بصحه الحمد لله رجعت ديرتها وهي متشافيه رجعت بيتها والكويت كلها استقبلتها بحب نورتي ديرتك ونورتي الدنيا بوجودك بينا خلي بالك على نفسك تراك غاليه فجووور”.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد عبرت مؤخرا عن سعادتها بعودة صديقتها فجر لبلدها بعد رحلة علاج، حيث نشرت صورة لها بعد وصولها بلدها، وعلقت قائلة: “‏الحمد لله ع السلامه ام عثمان نورتي بلادچ واهلچ وبيتچ”.

وتابعت: “ويارب ما تفارقچ هالابتسامه والفرحه وجعل ما جاچ تكفير يارب وقرت عيون الكويت واهلها ‫#فجر_السعيد.. انا خويك بالليالي المعاسير ... والا الرخى كل من يسد بمكاني ... شالح بن حطاب القحطاني”.

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فجر ردت على تهنئة أحلام برسالة عتاب، حيث قالت: “حبيبتي #أم_فاهد لايمكن تتصورين أشكثر تضايقت لما ماجيتي باريس ولا رافقتيني في رحلة العوده كما وعدتيني”.

وأضافت: “قلتيلي آنا وديتچ باريس وآنا بردچ الكويت تمشين.. وللأسف هذا ماصار.. وهم مالقيتچ بالمطار بس لقيت وردچ بالبيت.. الورد مايعوضني عنچ ولا عن شوفتچ”.

أحلام ردت على عتاب فجر السعيد، بقولها: “ما يهمني اكون وقت السعه والفرح يهمني أكون وقت الضيق”.