منى زكي وأبطال فيلم «الصندوق الأسود» يحتفلون بانتهاء التصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة المصرية منى زكي وفريق عمل فيلمها الجديد “الصندوق الأسود” بانتهاء التصوير، استعدادا لعرضه في موسم أجازة منتصف العام.

وحضر من أبطال الفيلم كل من الفنان محمد فراج، والفنان مصطفى خاطر، والمخرج محمود كامل، بالإضافة إلى عدد من فريق العمل خلف الكاميرات.

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وفيلم “الصندوق الأسود” من إنتاج أفلام مصر العالميةو، إخراج محمود كامل، وتأليف أحمد وهيثم الدهان، وهو من بطولة النجمة منى زكي، ومحمد فراج، وشريف سلامة، ومصطفى خاطر، وغيرهم.

وتدور قصة الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، وتلعب منى زكي دور امرأة حامل تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها، وتتعرض للكثير من المواقف الصعبة، فيما يلعب محمد فراج دور هجام.

ومن ناحية أخرى، تشارك النجمة منى زكي في بطولة فيلم “العنكبوت” ويشاركها البطولة كل من أحمد السقا، وظافر العابدين، ومحمد لطفي، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.