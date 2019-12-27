عبلة كامل في لقطة قديمة مع زوجها الأول الفنان الشهير.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لا يعرف الجمهور الكثير عن الحياة الشخصية للفنانة عبلة كامل، وخاصة أن الفنانة لا تحب الظهور في وسائل الإعلام.

شارك الفنان المصري أحمد كمال جمهوره في صورة قديمة له مع طليقته الفنانة عبلة كامل عبر حسابه على موقع «فيس بوك».

الصورة كانت لقطة من مسرحية شاركت بها عبلة عام 1989، وعلق كمال على الصورة وكتب: «عبله كامل ،أحمد كمال ، مسرحية داير مايدور ، عن ثلاثية اوبو المسرحية ، للكاتب الفرنسي الفريد جاري ،فرقة الورشة المسرحية، كتابة خالد جويلي ونجيب جويلي ، إخراج حسن الجريتلي ١٩٨٩».

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اللقطة التي مر عليها 30 عاما حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنانة عبلة كامل، وذلك عبر حساب الفنان أحمد كمال.

جدير بالذكر أن أخر عمال الفنان أحمد كمال مشاركته في مسلسل “قابيل” الذي عرض في رمضان 2019.

الفنان أحمد كمال هو أول أزواج عبلة كامل ووالد ابنتيها التوأم، وارتبطت بعده بالفنان محمود الجندي لمدة عامين وانفصلت عنه أيضًا.

أحمد كمال نفى من قبل ما قيل بشأن انفصاله عن عبلة كامل بسبب نجوميتها، وقال إن اختلافهما في وجهات النظر كان السبب الرئيسي للطلاق.