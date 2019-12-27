غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها مع أبنائها ونجوم الفن.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المصرية غادة عادل بعيد ميلادها في حفل كبير شهد حضور ابنها عبد الله وابنتها مريم، بالإضافة لعدد من أصدقائها من نجوم الفن.
الحفل شهد حضور كل من الإعلامية إنجي علي، والسيناريست تامر حبيب، والفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داود، والفنان أحمد رزق، وغيرهم.
والفنانة المصرية غادة عادل أتمت هذا العام عامها الـ 45، حيث أنها من مواليد 25 ديسمبر عام 1974.
يذكر أن الفنانة المصرية غادة عادل انضمت مؤخرا لفريق عمل فيلم “الخطة العامية” من إخراج معتز التونى، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم سامي ويشارك في بطولته علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، وعمرو عبد الجليل، وغيرهم.
وكانت الفنانة المصرية غادة عادل قد تعرضت الشهر الماضي لآلام شديدة في البطن، وهو ما دفعها لإجراء الفحوصات اللازمة في المستشفى، والتي أظهرت أنها تعاني من التهاب في الزائدة.
الفنانة المصرية اضطرت للخضوع لعملية جراحية، وغادرت المستشفى بعد إجراء العملية بيوم واحد.
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