هبة مجدي تحتفل بالكريسماس وتخفي وجه ابنتها في الصور.. هل تخشى الحسد؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية هبة مجدي بعيد الكريسماس مع ابنتها الوحيدة “دهب”، داخل أحد الأماكن المتخصصة في تنظيم هذه الاحتفاليات.‏

هبة شاركت جمهورها بمجموعة صور جمعتها مع ابنتها و”بابا نويل”، خلال الحفل، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت تهنئة لجمهورها بالكريسماس.

الفنانة المصرية حرصت على إخفاء معالم وجه ابنتها في كل الصور، وهو ما أثار غضب جمهورها، وعرضها للكثير من الانتقادات.

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جمهور هبة تسائلوا عن أسباب إخفائها لوجه ابنتها، وطالبوها بالكشف عن وجهها، أو عدم نشر صورها من الأساس.

يذكر أن الفنانة المصرية هبة مجدي قد اعتادت على إخفاء ملامح وجه ابنتها في كل الصور التي نشرتها لها منذ ولادتها.

إلا أن هبة تخلت عن ذلك الأمر في صورة واحدة ظهرت فيها الفنانة وخلفها زوجها الفنان محمد محسن، وبينهما ابنتهما دهب ويظهر جزء من وجهها وعلقت عليها قائلة: “العائلة أولا”.