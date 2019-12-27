محمد سامى يعود لإخراج الكليبات مع محمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر المخرج محمد سامى، العودة إلى إخراج الكليبات من جديد بعد سنوات من الغياب عن تصوير الكليبات، حيث انتهى من تصوير كليب” رايحين نسهر” مع النجم محمد رمضان والمقرر طرحه يوم 1 يناير المقبل على موقع يوتيوب.

ويحضر رمضان،وسامي لمفاجأة كبيرة للجمهور فى الكليب سواء من ناحية الفكرة أو الصورة والديكورات، خاصة وأن سامى يعد من أبرز مخرجى الكليبات فى الوطن العربى فى السنوات الماضية بعدما أخرج العديد من الكليبات مع كبار النجوم مثل تامر حسنى وشيرين عبد الوهاب وهيفاء وهبى وغيرهم.

وفى سياق متصل يستأنف المخرج محمد سامى تصوير مسلسله الجديد “البرنس” مع النجم محمد رمضان بعد انتهاء اجازة الكريسماس، ويشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

ويسجل كليب “رايحين نسهر” التعاون الرابع بين محمد سامى ومحمد رمضان بعدما قدما سوياً مسلسل “الأسطورة” فى عام 2016 وحقق نجاحاً كبيراً وشارك فى بطولته روجينا وفردوس عبد الحميد ومى عمر ونسرين أمين وياسمين صبرى، وفيلم “جواب اعتقال” الذى طرح فى دور العرض عام 2017 وشارك فى بطولته دينا الشربيى واياد نصار وسيد رجب وصبرى فواز وأحمد راتب وميدو عادل، اضافة إلى تعاونهما الحالى فى مسلسل “البرنس”.