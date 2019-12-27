منى زكي تغلق «الصندوق الأسود»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت الفنانة المصرية منى زكى، من تصوير كل مشاهد فيلمها الجديد “الصندوق الأسود” مع المخرج محمود كامل، وبمشاركة سلامة ومصطفى خاطر ومحمد فراج وتأليف أحمد وهيثم الدهان، حيث تم الانتهاء من العمل بالكامل فى أقل من شهر تصوير خاصة أن أحداثه لم تتطلب التنقل بين أماكن التصوير التى كانت قليلة.

ومن جانبه قام، مخرج العمل محمود كامل بعمليات المونتاج والمكساج لتجهيز الفيلم للعرض حيث تجرى الشركة المنتجة مشاورات لاختيار الموعد المناسب لطرحه فى دور العرض السينمائية.

وينتمي فيلم “الصندوق الأسود”، لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، وبدأ مخرج العمل بالفعل فى عمليات المونتاج والمكساج قبل تحديد الشركة المنتجة موعدا لطرحه فى دور العرض، لتعود به بطلته منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدمت آخر أفلامها “من 30 سنة” مع أحمد السقا وشريف منير ونور وميرفت أمين وصلاح عبد الله ونبيل عيسى وجميلة عوض ومحمد مهران وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وتتفرغ منى زكى لتصوير المشاهد المتبقية لها فى فيلم “العنكبوت” الذى تشارك فى بطولته مع النجم أحمد السقا حيث انتهت من تصوير أكثر من نصف مشاهدها فى العمل الذى كتبه محمد ناير ويخرجه أحمد نادر جلال ويشارك فى بطولته ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، زكى فطين عبد الوهاب، شيما سيف، ومحمد ممدوح كضيف شرف وتدور أحداثه فى اطار من الأكشن والتشويق.