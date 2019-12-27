الجسمي والشاب خالد وشيرين يفتتحون مهرجان دبي للتسوق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في ليلة واحدة اجتمع 3 نجوم من العيار الثقيل وهم حسين الجسمي والشاب خالد والمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، حيث أحيا النجوم حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان دبي للتسوق، وسط قرابة ١٠ آلاف من الحضور من عشاق الفنانين الثلاثة.



ويأتي الحفل تزامنا مع بدء فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي يحتفل هذا العام بعيد تأسيسه رقم ٢٥ بتقديم العديد من الخصومات والفعاليات المتميزة طوال فترة المهرجان، بالإضافة إلى سحب على جوائز ضخمة داخل المولات والمراكز التجارية.

وجاء حفل الافتتاح مبهرا وتفاعل الجمهور مع أغاني المطربين الذين عبروا عن سعادتهم بوجودهم في دبي.



وأشعل الشاب خالد حماس الجماهير بأغانيه المتميزة مثل "عيشة" و"عبدالقادر" اللتين طالب الجمهور بتكرارهما أكثر من مرة، كما تألقت شيرين بمجموعة من أشهر أغانيها الرومانسية.

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وكان ختام الحفل بمعشوق جماهير الوطن العربي الفنان حسين الجسمي الذي أشعل الحضور بأغنية "بشرة خير" و"6 الصبح".



يذكر أن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي تنظم باقة متميزة من الحفلات والفعاليات الفنية المتنوعة طوال فترة المهرجان بأماكن مختلفة بإمارة دبي.



