ندى أبو فرحات لـ باسل خياط: “ورجعنا اجتمعنا”

“ورجعنا اجتمعنا” بهذه العبارة عبّرت الممثلة ندى أبو فرحات عن سعادتها بالتعاون مجدداً مع الممثل باسل خياط في عمل جديد يحمل عنوان “عهد الدم” وذلك بعدما التقيا في رمضان 2019 بـ “الكاتب” حيث كانت ندى تلعب دور طليقة باسل في المسلسل الذي حقق نجاحاً مميزاً.

ونشرت ندى صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام تجمعها مع باسل من كواليس “عهد الدم” الذي تصوره شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان في بيروت، وهو العمل الجديد الذي تنفّذه الشركة بالتعاون مع MBC Studios.

المسلسل للكاتب اياد أبو الشامات والمخرج المصري كريم الشنّاوي، ويقدم قصة متشعبة تقوم على عاملي التشويق والاثارة، يلعب فيه البطولة إلى جانب ندى أبو فرحات وباسل خياط، كل من: نادين تحسين بك، رودني حداد، رودريغ سليمان، آلان سعادة، علي منيمنة، فادي أبي سمرا، جورج شلهوب، آية طيبة وغيرهم. والعمل سيبصر النور قريباً.