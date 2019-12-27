كارول سماحة تحتفل بالكريسماس مع أسرتها

احتفلت الفنانة كارول سماحة بعيد رأس السنة، وذلك برفقة زوجها وابنتها ونشرت كارول عبر حسابها على انستغرام، عدة صورة برفقة أسرتها خلال الاحتفال إلى جوار شجرة الكريسماس، ظهرت فيها برفقة زوجها وليد مصطفى وابنتها "تاليا". كما حضر الاحتفال عدد من الأصدقاء والمشاهير في مقدمتهم الفنانة إلهام شاهين والإعلامية منى الشاذلي.

كانت كارول سماحة سبق وتحدثت عن ابنتها قائلة إنها تتعايش بديانتين، موضحة أنها تقول لها "بسم الأب والابن والروح القدس أمين الله أكبر"، مضيفة "حلو بتأثر بأمها وبتتأثر ببيها جامعة بين الديانتين" مؤكدة أنها ووالدها لا ينزعجان من هذا الأمر، وترى أن هذا هو التعايش الحقيقي.

وأكدت كارول أن كلامها هذا يسبب انتقادات لها وأنها مستعدة لتلقي الشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي، والنصائح أن عليها أن تجعل ابنتها تتبع ديانة والدها، مضيفة أن والدها يرضى بهذا الأمر ولا مشكلة أن تكون لديها ديانتين.

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