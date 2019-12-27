شريهان تحتفل بـ"عيد الميلاد"على طريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة شريهان بالكريسماس على طريقتها الخاصة، بنقل أجواء الاحتفال إلى منزلها، فزينت الشجرة الخاصة بالحدث ووضعت بجانبها بعض الهدايا.

ونشرت شريهان أجواء احتفالها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" بالصور والفيديو، وعلقت قائلة: "أتمني لكم كريسماس سعيد.. وأن يكون موسم أعيادكم مليء بالسلام والحب والفرح.. عيد ميلاد مجيد".

وكانت شريهان احتفلت بعيد ميلادها الـ55، حيث ولدت يوم 6 ديسمبر عام 1964، وتلقت بهذه المناسبة العديد من رسائل التهنئة من محبيها ومتابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى زملائها في الوسط الفني.

وعلي الجانب الاَخر، قد أعلنت شريهان عودتها للمسرح بمجموعة من العروض المسرحية، تقدم خلالها عدة شخصيات شهيرة، مثل "كوكو شانيل"، "رابعة العدوية"، "شجرة الدر"، "كليوباترا" و"مارلين مونرو".

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