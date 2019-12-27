تعرف على مهنة الفنان كمال الشناوي قبل التمثيل

القاهرة – لايف ستايل صادف الخميس ذكرى ميلاد الفنان كمال الشناوي والذي ولد في 26 ديسمبر 1918 ورحل عن عالمنا عام 2011 بعد صراع مع مرض السرطان وأمراض الشيخوخة .لم يبدأ كمال الشناوي مشواره المهني من خلال التمثيل ، فما لا يعرفه الكثير أنه عمل كمدرس رسم قبل تجاهه للسينما المصرية.



قدم كمال الشناوي أكثر من مائتي عمل سينمائي ودرامي ومن أشهر أفلامه طريق السعادة ونشالة هانم وزوج الأربعة وبابا أمين والجسد واعترافات زوجة والأرض الطيبة والحوات الفاتنات وإنتحار صاحب الشقة وعزبة الصفيح.



ترك كمال الشناوي بصمة في الدراما ايضًا وقدم عدد من المسلسلات منها هند والدكتور نعمان والعائلة والناس . قد يهمك ايضاً: حفيد كمال الشناوي يكشف عن تفاصيل مرضه إحياء ذكرى وفاة كمال الشناوي بعرض مجموعة من أعماله

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