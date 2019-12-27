السقا ينوه علي انستغرام لمسرحية جديدة مع منى زكي

أشار النجم أحمد السقا ، لعمل مسرحي جديد يجمعه بالنجمة منى زكي، وذلك بعد غياب 16 عامًا عن المسرح، حيث كانت آخر مسرحية هي “كده أوكيه” التي عرضت عام 2003.

ونشر السقا صورة من مشهد جمعه بمنى زكي في المسرحية، عبر حسابه بـ”انستغرام”، في إشارة لعمل مسرحي جديد يجمع الثنائي مرة ثانية، حيث علق عليها قائلًا: “والعمل القادم هيبقى على ايه”.

ويعود النجمان السقا ومنى زكي، إلى خشبة المسرح سوياً بعرض جديد مأخوذ عن نص عالمى يحمل اسم مبدأي “زوجة رجل مهم”، وهي من إخراج أشرف زكي، وتدور القصة حول مجموعة زوجات ينفذن مقالب كوميدية في أزواجهن ليأخذن حقوقهن منهم.

ويعتبر أحمد السقا ومنى زكي، من أنجح الثنائيات المتواجدة على الساحة الفنية، حيث تشارك كل منهما في عدة أفلام، أبرزها “صعيدى فى الجامعة الأمريكية”، “أيام السادات” مع النجم الراحل أحمد زكي، “أفريكانو”، “مافيا”، “عن العشق والهوى”،”تيمور وشفيقة” وتوقفا لمدة 10 سنوات كاملة عن العمل معاً حتى عادوا من جديد في فيلم “من 30 سنة” وحاليًا يشتركان في بطولة فيلم “العنكبوت” الذي يتم تصويره.

وتدور أحداث “العنكبوت”، حول تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، والذي يلعب دوره الفنان أحمد السقا، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة.

“العنكبوت” من بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، والفنان زكي فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى، ومحمود غريب، من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

أحمد السقا وجوهرة ومي عز الدين ضيوف شرف فيلم "الفلوس"

"العنكبوت" يجمع أحمد السقا وظافر العابدين فى سيلفى جديد