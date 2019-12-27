رجاء الجداوي تؤكد أنها عملت في جراج أتوبيسات لتدبير المال بأجر 7 جنيهات

قالت الفنانة رجاء الجداوي إنها مؤمنة بأن الشباب لا يجب أن ينتظروا الوظيفة الحلم، وعليهم إيجاد بدائل للوصول إلى أحلامهم بالتدريج.وخلال استضافتها في برنامج "قهوة أشرف" على قناة الحياة، روت رجاء الجداوي كيف دفعتها ضرورة تدبير المال بعد الخروج من المدرسة إلى الحصول على عمل في جراج أتوبيسات، وكان أجرها 7 جنيهات و11 قرشا.

وأضافت رجاء الجداوي أنها حصلت على معادلة لشهادتها باللغة العربية أثناء عملها، فهي خريجة مدارس فرنسية، ورغم أن ترتيبها كان السادس على القطر المصري آنذاك، ما يؤهلها للحصول على منحة للسفر إلى فرنسا، لم يكن لديهم المال الكافي لتدبير تذكرة السفر.

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