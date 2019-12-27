نتفليكس تكشف موعد عرض "ليزلي جونز: آلة الزمن"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت شبكة نتفليكس أن عرض سلسلة "ليلزلي جون: آلة الزمن"من إخراج ديفيد بينيوف ودي بي ويس، سيبدأ عالميًا على Netflix في 14 يناير 2020.

وهي الإطلالة المرتقبة للاستمتاع مجدداً بهذه الممثلة ومقدمة العروض الكوميدية والمرشحة لجائزة إيمي والمشاركة السابقة في برنامج Saturday Night Live، التي تحب المرح أكثر من أي شيء آخر.

وأشار البيان المرفق من "نتفليكس" إلى أن"جونز" عاشت بفضل هذا المرح أوقاتًا طائشة وتجارب عجيبة ولقاءات مع مشاهير والقليل من المواقف المحرجة. لكنها الآن وقد أصبحت أكثر حكمة ورشدًا، تثرينا مقدمة العروض الكوميدية بحكم خفيفة الظل وممتعة لكل المشاهدين. فكونوا على أهبة الاستعداد لرحلة شائقة لا تتوقفون فيها عن الضحك منذ بداية الشباب إلى الحاضر مع ليزلي جونز. "

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