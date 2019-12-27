عبير نعمة تعتز بإشادة وديع الصافي بصوتها









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت الفنانة عبير نعمة في حديثٍ إذاعي عن محبتها للجمهور السوري شاكرة الحفاوة التي استقبلها بها على هامش إحيائها حفلين في سوريا، أحدهما في الحسكة والثاني بحضور الآلاف في ساحة العباسيين وسط دمشق لمناسبة عيد الميلاد.

وأشارت خلال حديثها للدور الداعم الذي يلعبه زوجها جوليو الذي وصفته بالموسيقي الحساس جداً. مشيرةً إلى أنها تتناقش معه بكافة تفاصيل أغنياتها.

وفيما شرحت أن فقدان بعد المغنيين لقدراتهم الصوتية في عمرٍ مبكر يعود لسوء استخدامهم للصوت مشددة على ضرورة التمرين بطريقةٍ محترفة، قالت أنها ستعتزل الغناء إذا خانها صوتها ولم تستطع الاستمرار بنفس المستوى.

وفي تعليقها حول الإشادات بصوتها، ثمنت الآراء شاكرة، لكنها أكدت على أن أكثر الإشادات تأثيراً بالنسبة لها، أتت من الراحل الكبير وديع الصافي الذي أثرّ بها بشكلٍ كبير، ولا زالت تعتبره بمثابة والدها الروحي.