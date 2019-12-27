شكرا لقرائتكم خبر عن اللحظات الأولى من وصول محمد رمضان للمغرب استعدادا لحفله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل النجم محمد رمضان مراكش استعدادا من أجل حفل يوم الأحد المقبل بالتزامن مع اعياد الكريسماس حيث بدأ اليوم البروفات بعدما وصل بالأمس إلي المغرب حيث من المقرر أن يتضمن الحفل الذي يجمعه بالمطرب العالمى ميتر بالعديد من المفاجآت الذي يحضرها رمضان على خشبة المسرح في مدينة مراكش، .. ومن المفترض أن يواصل البروفات على مدار اليوم الجمعة وغداً السبت خلال 48 ساعة قبل انطلاق الحفل يوم الأحد.

رمضان نشر على حسابه الخاص على انستجرام، فيديو للحظات وصوله لمطار مراكش بطائرته، ليتم استقباله في المطار من قبل بعض المسئولين، كذلك قام بجولة في الفندق الذى يقضى فيه رحلته في المغرب، وعلق محمد رمضان قائلا على الفيديو "جمعة مباركة .. كل الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربى الغالى على كرم الضيافة وحسن الإستقبال"

يذكر أن محمد رمضان شارك مؤخرا ضمن فعاليات احتفالية المسيرة الخضراء فى المغرب، كما لعب في مباراة ودية جمعت بين منتخب أفريقيا أمام منتخب أساطير العالم، والذى ضم عددا من نجوم كرة القدم من داخل قارة أفريقيا، ومن مصر مثل وائل جمعة ونادر السيد، والتي أقيمت داخل المملكة المغربية.

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انتهى رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذي يخوض به السباق الرمضانى المقبل ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

كما يشهد مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما التليفزيونية، حيث قدما من قبل مسلسل "الأسطورة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه قبل ثلاثة أعوام منذ عام 2016.