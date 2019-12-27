شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. 10 صور نادرة لسمير صبري مع أميتاب تشان وسامية جمال ويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الكبير "سمير صبري"، والذى ولد 27 ديسمبر عام 1936، قضى خلالها 59 عاما فى الفن، وقدم خلال مسيرته الفنية العشرات من الأفلام والمسلسلات والأغاني التى مازالت عالقة فى أذهان المشاهدين، بالإضافة إلى عدد من البرامج التلفزيونية منها، هذا المساء والنادى الدولى.



صورة مع نجله الوحيد



سمير صبري فى مرحلة الطفولة

وعاصر النجم سمير صبري على مدار مشواره الفنى، أكثر من جيل، حيث نستطيع القول بأن الفنان سمير صبري من الفنانين الذين حالفهم الحظ في بداياتهم، فكان أول ظهور له على شاشات السينما برفقة العندليب الأسمر الفنان عبدالحليم حافظ في فيلم "حكاية حب"، كما شارك مع الجيل الجديد فى مجموعة أفلام كان أخرها فيلم "بتوقيت القاهرة".



صورة مع يسرا خلال خطوبتهما

ويشارك الفنان سمير صبرى فى فيلم "2 طلعت حرب" مع الفنانين أحمد وفيق والفنان حسين فهمى ودلال عبد العزيز، والفنان محمود قابيل والفنانة عبير صبرى وشيرى عادل، ومنة فضالى وأحمد مجدى، من إخراج مجدى أحمد على وتأليف هنزاده فكرى.



مع اميتاب تشان



مع النجمة سامية جمال

واحتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان سمير صبرى الذى يحل اليوم 27 ديسمبر، بحضور كوكبة من الفنانين من ضمنهم الفنانة لبلبة وليلى علوى وإلهام شاهين وبوسى شلبى، وذلك بأحد المراكب النيلية، حيث شاركت الإعلامية بوسى شلبى، صورًا للفنانين، وعلقت قائلة: "كل سنة وسمير صبرى طيب"..

وتنوعت أدواره بين الكوميديا والتراجيديا، فشارك في "البحث عن فضيحة، شنبو في المصيدة، حكايتي مع الزمان، وبالوالدين إحسانا، التوت والنبوت، العيال الطيبين، الأخوة الأعداء".

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حفل زفاف محمود الخطيب



مع السلطان قابوس

وفي التلفزيون، شارك بعدة مسلسلات، منها "حضرة المتهم أبي، قضية رأي عام، المرافعة، نظرية الجوافة، كاريوكا، سامحني يا زمن، ملكة في المنفى، عالم رغم أنفه، النهر والتماسيح، عدى النهار، أولاد عزام، قضية رأي عام"، وغيرها من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية.



مع النجوم تحية كاريوكا وسامية جمال وشيريهان



مع النجمة هدي سلطان والفنانة ليلي علوي

كما قدم صبري عددا من البرامج التي حاور فيها كبار النجوم ورجال السياسة والفن والمجتمع، منها: "هذا المساء، كان ياما كان، النادي الدولي"، وحاور خلالها عمالقة الفن والسياسة الأدب، ومنهم: حاكم سلطنة عمان السلطان قابوس، وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، والعندليب عبدالحليم حافظ، وكوكب الشرق أم كلثوم، ووحش الشاشة فريد شوقي، والصحفي مصفى أمين، والقاص يوسف إدريس، والأديب توفيق الحكيم، والروائي يوسف السباعي، والملاكم الأمريكي محمد علي كلاي.



مع ليلي علوي وسامية جمال