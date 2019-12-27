شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل: أنا ومجدى الهوارى أصحاب والانفصال مش حاجة وحشة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحدة من العلاقات العاطفية التى كان يُضرب بها المثل في الوسط الفنى، كانت علاقة الحب بين المخرج مجدى الهوارى والنجمة غادة عادل، اللذين انفصلا قبل أكثر من عام.

غادة عادل تحدثت عن علاقتها بالمخرج مجدى الهوارى والد أبنائها، عقب انفصالها، حيث قالت:"مجدى كان يخاف على بالطبع مع بداية رحلتى في المجال، هو رفيق رحلتي وصاحبي وصديقي وعلاقتنا أصبحت ممتازة ويمكن في الأول مع بداية الطلاق كان صعبا وأخذنا وقتا لكي نكون أصحاب وبيننا ذكريات والعشرة لا تهون على أحد".

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وأضافت غادة، خلال تصريحات إذاعية، "مجدى كان له دورا كبيرا فى حياتى ومشوارى، وفى بداياتى لم أكن أريد امتهان التمثيل وهو دفعني للدخول فى المجال فالانفصال حاجة عادية ومش حاجة وحشة، وتابعت غادة "لا أتمنى غير راحة البال والسعادة لكل الناس، والأذى هو الأمر المستحيل اللى أسامح الآخرين عليه، وقلت برافو لنفسي فى 2019 إني بدأت كل شيء بوضوح".

غادة تقدم حاليا فيلم "الخطة العامية" وفيلم كوميدى وقد يطرح في إجازة نصف العام أو عيد الفطر، وعن زواجها المبكر، قالت غادة "الزواج المبكر وأن رزقت بأولاد جعلنى في دوامة ولكن فخورة طبعا ولو أجلتها كان ممكن لا أقدم عليها بعد ذلك"، وغادة انفصلت عن زوجها المخرج مجدى الهوارى في عام 2018 لتصدم جمهورها بالإعلان عن طلاقها بعد زواج استمر لأكثر من 15 عامًا .

وكان عدد من نجوم الفن قد احتفلوا بعيد ميلاد الفنانة غادة عادل ، الأربعاء الماضى، وحضر حفل عيد الميلاد كندة علوش وأحمد داوود والسناريست تامر حبيب والفنان أحمد رزق، وشاركت الإعلامية إنجى على، صور عبر حسابها على إنستجرام من الاحتفال بعيد الميلاد.