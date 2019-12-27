شكرا لقرائتكم خبر عن "خليكو انتو فى سانتا".. ميس حمدان تحتفل بالكريسماس بشخصية "الجوكر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الكثيرون بالكريسماس وأعياد الميلاد، من خلال ارتداء شخصية "سانتا"، أو بابا نويل، الشهير والذى يُشتهر بأنه يحضر الهدايا والألعاب للأطفال فى يوم الكريسماس كنوع من الاحتفال، ولكن يبدو أن هناك البعض أيضا يبحث عن ما هو غير مألوف ومختلف دائما، وهو ما فعلته الفنانة ميس حمدان.



ميس حمدان فى شخصية الجوكر



ميس حمدان تقلد حركات الجوكر

ميس حمدان نشرت مجموعة من الصور وهى ترتدى ملابس الجوكر وتحتفل بالكريسماس، وهو ما أثار دهشة الجمهور.



ميس حمدان



ميس على سلم مثل الجومكر

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ميس علقت على الصور التى نشرتها، بشخصية الجوكر، وبنفس المكياج الخاص به الذى ظهر فيلم فيلم "الجوكر" الأخير لواكين فينكس، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقال "خليكو انتو في سانتا و سيبوني انا مع الجوكر .. ايه رايكو في الصور "



ميس من جلسة تصوير



ميس

وبابا نويل أو "سانتا كلوز" هو شخصية خيالية ترتبط بعيد الميلاد معروفة غالباً بأنها رجل عجوز سعيد دائما وسمين جداً وضحوك يرتدي ستره يطغى عليها اللون الأحمر وبأطراف بيضاء وتغطي وجهه لحية ناصعة البياض، وكما هو مشهور في قصص الأطفال فإن بابا نويل يعيش في القطب الشمالي مع زوجته السيدة كلوز، وبعض الأقزام الذين يصنعون له هدايا الميلاد، والأيائل التي تجر له مزلاجته السحرية، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من مداخن مدافئ المنازل أو دخوله من النوافذ المفتوحة وشقوق الأبواب الصغيرة.