شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تنعى كلبتها "بيلا" عبر إنستجرام: أرقدي فى سلام.. سأفتقدك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، عن جزنها لوفاة كلبتها "بيلا"، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، حيث نشرت مجموعة صور لها، مصحوبة بتعليق :" ارقدي في سلام بيلا، سوف أفتقدك كثيرا"، كما تفاعل معها عدد كبير من متابعيها وحرصوا على مواستها ومن بينهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.



بسمة بوسيل

من ناحية أخرى، كشف الفنان تامر حسنى، عن تفاصيل جديدة عن أول مشروع عمل فنى سيجمعه مع زوجته بسمة بوسيل، حيث عقد معها اتفاق على الهواء مباشرة، وهى دائمًا ترافقه فى سفرياته وتختار له الإستايل الذى يناسبه.

Advertisements

و أحتفل النجم تامر حسنى بأنطلاق فيلمه الجديد "الفلوس" قد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء، وحضر العرض نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والاعلامى يحيي حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.

وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من أول أمس الأربعاء من خلال 100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا "زينة"، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.